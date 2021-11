Il settore viaggi e intrattenimento a Milano si muove verso il basso (-0,70%), flessione scomposta per i Grandi Viaggi

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

media capitalizzazione

Autogrill

Juventus

Ftse SmallCap

Grandi Viaggi

FNM

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Andamento depresso per il, nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 34.315 al di sotto di 241,8 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,36%, dopo un inizio di seduta a quota 212.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,73%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per i, che tratta in perdita del 2,88% sui valori precedenti.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.