Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. I riflettori sono puntati sulle decisioni della, che oggi concluderà il proprio meeting di politica monetaria, e sulle parole di Jerome Powell nella conferenza di questa sera. Il mercato dà per scontato l'inizio del tapering.Sul, l'Istat ha segnalato un aumento dell'occupazione a settembre (+0,3%, pari a +59 mila unità) e l'Eurostat un calo del tasso di disoccupazione nell'area euro nello stesso mese. Borsa Italiana ha dato oggi il benvenuto a unaha subito registrato un ottimo rialzo nella prima parte di seduta.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,158. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,63%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 81,69 dollari per barile, in forte calo del 2,65%.In discesa lo, che retrocede a quota +119 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,98%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,09%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,44%, e resta vicino alla parità(+0,13%).Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 29.932 punti.Leggermente positivo il(+0,36%); come pure, in denaro il(+0,92%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 6,38%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,25%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,33%.Decolla, con un importante progresso del 2,07%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,71%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Tentenna, che cede lo 0,87%.di Milano,(+5,46%),(+3,14%),(+3,12%) e(+2,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,34%.In caduta libera, che affonda del 2,04%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.