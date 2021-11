Si muove in territorio positivo il settore automotive dell'Italia (+1,90%)

comparto italiano auto e ricambi

(Teleborsa) - Corre ilche allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 6.433,4 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 338.186,6.Intanto l'si ferma a 649 dopo un inizio di giornata a quota 647.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,55%.Tra le azioni del, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,53%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,87%.