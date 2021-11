Tinexta perfeziona acquisto 60% di CertEurope

Tinexta

(Teleborsa) -, società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, ha perfezionato l’acquisizione del 60% del capitale di CertEurope,Il corrispettivo è stato corrisposto da InfoCert per cassa.CertEurope, con sede a Parigi, è una delle tre più grandi Certification Authority in Francia con un brand molto conosciuto e una market share pari a circa il 40% nel comparto dei certificati eIDAS. La società possiede le autorizzazioni e gli accreditamenti per l’emissione di tutte le tipologie di certificati richiesti dal mercato francese in conformità ai requisiti tecnici stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informatici (ANSSI).