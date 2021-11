Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,39%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 4.631 punti. Guadagni frazionali per il(+0,42%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,41%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,10%),(+0,82%) e(+0,69%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,01%) e(-0,62%).Tra i(+2,71%),(+2,13%),(+1,81%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,53%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,84%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.(+9,62%),(+3,40%),(+2,71%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,73 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,12%.Sensibili perdite per, in calo del 3,03%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:15: Occupati ADP (atteso 400K unità; preced. 568K unità)14:45: PMI composito (atteso 57,3 punti; preced. 55 punti)14:45: PMI servizi (atteso 58,2 punti; preced. 54,9 punti)15:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,2%)15:00: ISM non manifatturiero (atteso 62 punti; preced. 61,9 punti)15:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,23 Mln barili; preced. 4,27 Mln barili)12:30: Challenger licenziamenti (preced. 17,9K unità).