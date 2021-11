USA, scendono le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Diminuiscono lenegli Stati Uniti nella settimana al 29 ottobre 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una discesa del 3,3% dopo il +0,3% della settimana precedente.L'indice relativo alleè diminuito del 4,3%, mentre quello relativo allesegna un decremento dell'1,6%.Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che isono scesi al 3,24% dal 3,30% rilevato in precedenza. "I tassi dei mutui sono diminuiti per la prima volta da agosto, poiché le preoccupazioni per i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento, il calo della fiducia dei consumatori, la crescita economica più debole e l'aumento dell'inflazione hanno spinto al ribasso i rendimenti del Tesoro", ha affermato Joel Kan, economista di MBA.