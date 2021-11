VoloCity, ADR: "Nel 2024 puntiamo realizzare primo vertiporto Europa a Fiumicino"

(Teleborsa) - Asi lavora per la realizzazione del. "Miriamo ad arrivare pronti al 2024 per fare il primo vertiporto in Europa" ha spiegatoin occasione di una delle presentazioni di VoloCity, il taxi aereo elettrico realizzato dalla società tedesca Volocopter, esposto fino a domani a Piazza San Silvestro, in centro a Roma. "Lavoriamo per il volo commerciale del primo velivolo elettrico con decollo verticale per il trasporto dei passeggeri dalla città all'aeroporto, che costituisce un nuovo modello di spostamento urbano" ha affermatoaggiungendo che si lavora anche per realizzare l'infrastruttura, i vertiporti a decollo verticale, e su questo Fiumicino vuole riuscirci per primo nel 2024, anche se anche altri ci stanno lavorando, a partire da Parigi che proprio quell'anno ospiterà le Olimpiadi. "Deve però cambiare la normativa e per questo – ha aggiunto Pellegrino – stiamo lavorando molto con".Ile permetterà di collegare il centro di Roma con l'aeroporto in circa 15 minuti. All'inizio potrà trasportare due persone con il pilota, ma successivamente si punta a velivoli senza pilota per aumentare la capacità. "Non sarà un servizio d'elite – ha sottolineato Pellegrino – all'inizio ilma successivamente potrebbe diminuire avvicinandosi a quello di un limousine taxi"., azionista di Adr e Volocopter, ha dichiarato di voler esportare a livello internazionale questa nuova tecnologia di trasporto, a partire dagli aeroporti di Nizza, Cannes e Saint Tropez, di cui è sempre socio di riferimento.