Volocity arriva al centro di Roma: il taxi volante di AdR in Piazza San Silvestro

(Teleborsa) -, sviluppato da Volocopter,, in pieno centro-città a Piazza San Silvestro, dove sarà esposto. Una iniziativa che vede impegnata, oltre ad, la holdinge la società tedescaper lo sviluppo della Mobilità Aerea Urbana.Il velivolo a mobilità verticale aspira a, non appena saranno completati i passaggi tecnici e regolamentari per, con ENAC e, e per realizzare i, ossia le aree predisposte per la partenza e l'atterraggio di questi velivoli.Volocitydi cui uno sarà il pilota, ma in seguito suoi candida per laa controllo remoto.Potrà viaggiare ad unae coprire una distanza di 35 chilometri. Lesono facilmente sostituibili in 5 minuti pe runa veloce ripartenza e garantiscono il massimo della sicurezza ad ogni volo. A garantire la sicurezza anche iistallati, indipendenti l'uno dall'altro. Ilè di, cui possono aggiungersi altri(passeggeri e bagagli).ad avere deciso di portare servizi diai propri cittadini con Volocopter.ha approvato una collaborazione per portare i taxi aerei elettrici in città in tempo. Aeroporti di Roma è leader nelle attività aeroportuali sostenibili e ha fissato l’ambizioso obiettivo di essere NetZero entro il 2030. La sua controllante Atlantia ha posto la sostenibilità ambientale e l'innovazione al centro della sua strategia.