Volocity, De Vincenti (AdR): "Il futuro è già qui. Fra i primi in Europa ad attivare servizio"

(Teleborsa) -hanno portato il, in Piazza San Silvestro, per mostrare la bellezza e le potenzialità del veicolo del futuro. Con Volocity Aeroporti di Roma scommette sempre più sulla mobilità sostenibile, ma è solo. Ce ne ha parlato, Presidente di Aeroporti di Roma."Si tratta di uno step intermedio, in realtà, perché noi vogliamo continuare a lavorare e migliorare sempre di più. Fa parte - ha spiegato il Presidente di ADR - di un d: potenziamento delleche arrivano in aeroporto, sia dalla città sia l'Alta velocità: potenziamento della mobilità su strada in funzione dellae quindi attrezzando i nostri parcheggi con le colonnine di ricarica elettrica per le automobili;, un tema su cui lavoriamo".ha affermato De Vincenti, aggiungendo "vogliamo che questo futuro sia molto vicino, vogliamo attivare". Volocity - ha sottolineato - "è un velivolo elettrico completamente silenzioso, senza emissioni di CO2, che collegherà Fiumicino a Roma in 15-20 minuti, quindi molto rapido".ha confermato il Presidente di ADR, ribadendo che "quello della mobilità è un tema su cui si sta lavorando in Europa" ed ADR aspira ad "essere all'avanguardia" ed essere "uno del primi" ad implementare questo servizio.