(Teleborsa) - Banca Popolare Sant'Angelo ha stipulato con la società Value Italy SGR S.p.A. per conto del fondo "Value Italy Credit 2" un contratto diper un ammontare complessivo diL'operazione, che la banca siciliana descrive come "" e "prevista dal Piano NPL 2021-2023", contribuisce al miglioramento dei principali indicatori sulla qualità del credito.