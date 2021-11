Biesse, completata acquisizione di Forvet Costruzione Macchine Speciali

Biesse

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella tecnologia per la lavorazione di legno e altri materiali, ha comunicato che le sono state, società produttrice di macchine speciali automatizzate per la lavorazione del vetro di cui aveva annunciato l'acquisizione lo scorso 11 ottobre. Con questa operazione Biesse detiene il 100% della società piemontese. Ile verrà regolato prevalentemente entro l'esercizio corrente.L'operazione permette a Biesse di(settore in cui il gruppo è presente dalla seconda metà degli anni ’80) e, in particolare, di potenziare l'offerta verso la fascia alta di mercato offrendo macchine e sistemi altamente automatizzati, customizzati e unici nel settore.