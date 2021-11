Borse europee toniche, Milano inclusa

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, dopo che la Federal Reserve ha rassicurato sui futuri rialzi dei tassi. Il tapering partirà già da questo mese con una riduzione nella misura di 15 miliardi di dollari al mese.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,55%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,8%), raggiunge 81,51 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +119 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,96%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,38%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,34%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,40%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,45%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 30.163 punti.di Milano, troviamo(+3,64%) nel giorno in cui ha annunciato i risultati trimestrali . Bene inoltre(+2,55%),(+2,34%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,64%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,19%),(+2,95%),(+2,82%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,72%.