Carel, ricavi e margini in crescita nei primi 9 mesi. Continua shortage componenti

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Star Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha registratopari a 310,3 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 25,1% rispetto ai primi 9 mesi del 2020 (+26.2% a cambi costanti; +25,2% rispetto ai primi 9 mesi del 2019). L'è stato pari a 66 milioni di euro, in crescita del 36,1% sullo stesso periodo del 2020 e pari al 21,3% dei ricavi d'esercizio. Ilè stato pari a 38,8 milioni di euro, in aumento del 48,2% rispetto al 30 settembre 2020."Rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, in cui già avevamo registrato una significativa crescita (+7,7%) sul terzo trimestre dell'anno precedente, l'incremento dei ricavi tra luglio e settembre di quest'anno, a parità di perimetro, si è attestata abbondantemente sopra la doppia cifra percentuale (+15%) confermando una performance record per i primi 9 mesi del 2021, superiore al 20% rispetto al 2020", ha commentatodel gruppo."La magnitudine di tale performance si mantiene anche se la si confronta con i ricavi del 2019 che non erano stati impattati dalla pandemia - ha aggiunto - Questo nonostante siano state confermate le attese di un maggiore impatto, nel terzo trimestre, della penuria (shortage) globale di materiale elettronico , fenomeno chederivante da una domanda molto sostenuta sia in ambito condizionamento che refrigerazione".Laconsolidata negativa è pari a 68,5 milioni di euro, rispetto a 49,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Al netto dell'impatto derivante dalle acquisizioni effettuate nel corso del primo semestre dell'anno, pari a 35 milioni, la posizione finanziaria netta consolidata si attesterebbe a 33,5 milioni di euro, inclusiva dell'effetto contabile legato all'applicazione dell’IFRS16 pari a 28,2 milioni di euro.Guardando ai prossimi mesi, nella nota sui conti viene sottolineato che flessibilità e resilienza saranno fondamentali nella gestione dell'ultimo trimestre dell'anno "che si presenta particolarmente sfidante a causa del peggioramento nella catena di approvvigionamento del materiale elettronico". Carel ritiene comunque di poter porsi nellagià fornite in occasione della presentazione dei dati del semestre: la previsione è di chiudere il 2021 con una crescita dei ricavi consolidati tra il 17% e il 19% (a parità di perimetro di consolidamento).