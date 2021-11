Chiusura positiva per Piazza Affari, in linea con le Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,24%. In genarle, i mercati hanno reagito bene alla decisione della FED di(anche perché largamente attesa) e al fatto che non ci sarà un rapido aumento dei tassi di interesse.Ottima giornata per, dopo la diffusione nella notte di risultati in crescita oltre le attese, per, che ha comunicato ricavi in aumento e un backlog record di 1,2 miliardi, e per, che ha reso noto di avere un order backlog di 114,5 milioni. Buona seduta per, su cui potrebbero aver inciso le nuove stime sul traffico aereo di Eurocontrol, mentre strappa, dopo l'uscita dalla grey list della Consob. Termina con un +0,6%, che ha rivisto al rialzo la guidance per il 2021.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,63%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,26%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,44%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,53%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,53%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.212 punti.Su di giri il(+1,55%); sulla stessa tendenza, sale il(+1,36%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,74 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,61 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,56 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,92 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+6,26%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,49%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,08%.Su di giri(+2,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,82%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,18%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,13%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,21%),(+6,68%),(+6,01%) e(+5,13%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,55%.scende dell'1,43%.