CNH Industrial, utile netto adjusted 3° trimestre lievita a 496 milioni USD

CNH Industrial

(Teleborsa) -riporta una solida performance nel terzo trimestre, che chiude con udi dollari ed un, rispetto ai 156 milioni di utile netto adjusted e 0,11 dollari di EPS diluito adjusted del pari periodo del 2020.Da segnalare che neidel 2021, ilè stato pari a, superando tutte le performance annuali passate.si portano a a, con incrementi in tutti i segmenti in cui opera il gruppo.delle attività industriali sale a(in aumento di 231 milioni di dollari o di circa il 100% rispetto al dato dell'anno precedente).L’EBIT adjusted della divisione Agriculture registra un forte aumento a 415 milioni di dollari, mentre l’EBIT adjusted èdel settore construction torna posituivo per 21 milioni di dollari e per il settore Commercial and Specialty Vehicles e Construction è positivo per 51 milioni di dollari. L'EBIT adjusted della divisione Powertrain si attesta a 44 milioni di dollari (60 milioni di dollari nel terzo trimestre 2020).delle attività industriali negativo pei per effetto dell’assorbimento stagionale del capitale difunzionamento, aggravato dalle interruzioni della catena logistico-produttiva nell’ultima parte del trimestre.al 30 settembre 2021 (26,1 miliardi di dollari al 31 dicembre 2020).Quanto alla, la società si aspetta che lae che il miglio andamento dei prezzi compensi, nell’ultima parte dell’anno, l’impatto crescente delle pressioni sulle materie prime e delle pressioni persistenti sui trasporti e sulla logistica.: ricavi di vendita netti al livello inferiore delle prospettive precedenti (+24%-28% anno su anno); spese generali, amministrative e di vendita inferiori/uguali al 7,5% dei ricavi netti; Free cash flow positivo attorno a 1 miliardo di dollari; spese di ricerca e sviluppo e investimenti a circa 2 miliardi di dollari