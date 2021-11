Coronavirus in Italia, oggi 5905 nuovi casi. EMA: siamo nella quarta ondata

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dimila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività all. Sonole vittime. La Regione con più casi è laQuesti i numeri del bollettino di oggi, giovedì 4 novembre, diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese. Sonoi pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36 (ieri 31). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono16 in più rispetto a ieri.nella quarta ondata della pandemia" da Covid. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell'Agenzia europea del farmaco,Il Presidente della Repubblica,, ha ricevuto la terza dose del vaccino. Il capo dello Stato, informa il Quirinale, si è recato la scorsa settimana allo Spallanzani di Roma per la somministrazione.Domani il ministro della Saluteil commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 generale Figliuolo, il coordinatore del Cts Locatelli terranno una conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale, alle ore 10.30 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.