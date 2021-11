Giornata positiva per l'indice del settore telecomunicazioni (+2,81%)

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'Ilha aperto a quota 9.308,2, con un'impennata del 2,81% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'che si ferma a quota 282, dopo aver esordito a 283.Tra le azioni più importanti del comparto telecomunicazioni di Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,49%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,21% sui valori precedenti.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,47%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,67%.