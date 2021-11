Helbiz e ITA Airways, partnership su mobilità e ristorazione

Helbiz

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della micromobilità e quotata sul Nasdaq da agosto 2021, e ITA Airways, società partecipata al 100% dal MEF per l'esercizio dell'attività nel settore del trasporto aereo, hanno annunciato una partnership multi-business.(monopattini elettrici, biciclette elettriche, motorini elettrici) in tutte le città in cui Helbiz è presente. In sostanza, i clienti potranno prenotare mezzi elettrici al posto di un veicolo standard, come avviene oggi per molte compagnie aeree nella fase di acquisto sul sito web. Inoltre,aprirà la sua seconda sede presso l', per mettere a disposizione di tutti i dipendenti un'esperienza culinaria 100% made in Italy.Per dare il via a questa nuova collaborazione e come messaggio di buon augurio, Helbiz e il Nasdaq hanno dato oggi il benvenuto al primo volo della neonata compagnia aerea di bandiera italiana attraverso un: "Helbiz and Nasdaq welcome ITA Airways to New York"."Siamo molto felici di celebrare il nostro primo volo per New York e ringraziamo Helbiz per la splendida accoglienza - ha dichiarato- Si tratta di un’eccellente occasione per annunciare questa nuova partnership che abbraccia diverse aree di business"."Siamo orgogliosi di accogliere in USA il primo volo di ITA Airways e che il nostro modello multi-business, all'insegna della tecnologia, sia apprezzato dalla compagnia di bandiera italiana", ha commentato