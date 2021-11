OPEC conferma aumento produttivo di 400mila barili a dicembre

(Teleborsa) - Si chiude con lail 22esimo, tenutosi ancora una volta in videoconferenza per le restrizioni ai viaggi legate alla pandemia di Covid-19.I membri del cartello, nell'ormai nota formulazione allargata che comprende anche la Russia, hannoa "garantire une l'approvvigionamento efficiente e sicuro" , ma anche ain un momento caratterizzato da "un'estrema volatilità e instabilità" ed a "continuare adche ha garantito stabilità ai mercati petroliferi".Per centrare questi obiettivi i delegati OPEC hanno dunque deliberato diapprovato sin dalla 19a Assemblea ministeriale OPEC e non OPEC, che prevede di adeguare al rialzo la produzione complessiva mensile diL'OPEC ha anche ribaditoal meccanismo di compensazione, approfittando della proroga decisa sino alla fine di dicembre 2021. I piani di compensazione devono essere presentati in conformità con il comunicato della 15esmima assemblea ministeriale.Laministeriale OPEC e non OPEC si terrà il