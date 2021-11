Pandemia torna a correre in Europa, allarme OMS

(Teleborsa) - Filtra preoccupazione dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ilin cui ha ripreso a diffondersi lain Europa. Si stima che - da qui a febbraio - si potrebbe registrare unnel Vecchio Continente.della pandemia, ha detto il direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge. "L'attuale ritmo dei contagi nei 53 paesi della regione europea suscita forte preoccupazione", ha detto in conferenza stampa, aggiungendo che una proiezione affidabile lascia prevedere" entro febbraio se l'attuale tendenza dovesse continuare.Numeri alla mano, per la quinta settimana consecutiva, i casi sono aumentati. Nel Vecchio Continente il dato sui nuovi malati ha fatto registrare negli ultimi 7 giorni un aumento del, ilTorna, dunque, ad alzarsi la guardia: dallapassando per lahe, per la prima volta da metà settembre, nelle scorse ore ha superato la soglia dei 10mila nuovi casi di Covid in 24 ore. Le autorità sanitarie hanno registrato, nel dettaglio, 10.050 contagi e 35 morti. Curva in crescita - ma ancora sotto controllo - anche nel nostro Paese: ieri sono stati oltrei nuovi casi in 24 ore.Ieri, intanto, via libera ella Commissione AIFA al richiamo a 6 mesi dalla prima dose per i vaccinati conLa seconda dose di vaccino verrà effettuata con un