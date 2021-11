Piaggio si allea con Autoliv per airbag 2 ruote

Autoliv

(Teleborsa) -, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per l'automotive, e il Gruppo, uno dei principali produttori di scooter e moto, hanno avviato una collaborazione con l'obiettivo di sviluppare un airbag per le due ruote, per una maggiore sicurezza e tranquillità di guida.L’accordo - si legge in una nota congiunta - è stato sottoscritto dalle parti per sviluppare insieme airbag che saranno montati sul telaio deiveicoli e si apriranno in millisecondi, garantendo una maggiore protezione dei conducenti di veicoli a due ruote e rendendo ulteriormente piacevole l’esperienza di guida."Autoliv è impegnata nel proprio progetto Saving More Lives e per fornire soluzioni salvavita di livello mondiale per la mobilità e la società. Per questo. Lo sviluppo di questi prodotti è parte integrante della nostra agenda di sostenibilità e un passo importante verso il", ha affermatoAutoliv ha sviluppato i concept iniziali con strumenti di simulazione avanzati e ha condotto crash test in scala reale. Autoliv lavorerà ora con il Gruppo Piaggio per sviluppare ulteriormente il prodotto e valutarne il potenziale di commercializzazione.