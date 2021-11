Pioggia di acquisti a Tokyo. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, insieme alle altre principali piazze asiatiche, seguendo la performance positiva di Wall Street, la vigilia, dopo che la Federal Reserve ha annunciato il tapering . Già da questo mese, la Fed ridurrà nella misura di 15 miliardi di dollari il ritmo mensile (attualmente a 120 miliardi di dollari) sugli acquisti di titoli.L'indice giapponesechiude con un +0,93; sulla stessa linea,, che continua la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Senza direzione(+0,16%); leggermente positivo(+0,28%).Chiusa la borsa di. In frazionale progresso(+0,43%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,1%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,47%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'è pari 0,08%, mentre il rendimento delscambia 2,94%.