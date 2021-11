Seco, order backlog +121% a ottobre

Seco

(Teleborsa) - Al 31 ottobre 2021, l’order backlog diammonta complessivamente a 114,5 milioni di euro, in crescita di 62,7 milioni (+121%) rispetto allo stesso periodo del 2020 (51,7 milioni pro-forma, tenendo conto degli importi relativi a Garz & Fricke).Lo rende noto la società aggiungendo che considerando il, "l’order backlog ammonta a 61,7 milioni al 31 ottobre 2021, in crescita del 184% rispetto allo stesso periodo del 2020 (21,7 milioni)". Dei 61,7 milioni, 23,9 milioni hanno una data di consegna prevista entro il 2021 (contro i 10,4 milioni ad Ottobre 2020 con data di consegna pianificata entro il medesimo anno).Considerando il, l’order backlog ammonta a 52,8 milioni al 31 Ottobre 2021, in crescita del 76% rispetto allo stesso periodo del 2020 (30 milioni). Dei 52,8 milioni, 11,3 hanno una data di consegna prevista entro il 2021.di Seco, in particolare EMEA (che contribuisce al 77% dell’order backlog complessivo), USA (14%) e APAC (5%).Senza considerare il backlog di Garz & Fricke, le aree sopra indicate contribuiscono rispettivamente al 58%, 27% e 10% del backlog di Seco.