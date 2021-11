Snam, utile 9 mesi a 938 milioni (+7,4%). Alverà: risultati mostrano solidità core business

Snam

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con unrispetto allo stesso periodo, per effetto della "positiva performance operativa, del contributo delle società partecipate e della continua ottimizzazione della gestione finanziaria, con un costo del debito medio inferiore all’1%".si attestano(+14,9% rispetto ai primi nove mesi 2020) "per l’aumento degli investimenti nel core business regolato. Cresce il business dell’efficienza energetica".Il EBITDA ) adjusted è pari a 1,72 miliardi (+2,8%), per effetto dello "sviluppo del core business regolato".L'si attesta a 13,8 miliardi (12.892 milioni di euro al 31 dicembre 2020, +7,1%) per l’acquisizione della partecipazione in De Nora, per la crescita del piano investimenti, del capitale circolante legato allo sviluppo del business dell’efficienza energetica e per un effetto stagionale dovuto all’attività di bilanciamento.Ilha deliberato la distribuzione agli azionisti di un, pari a 0,1048 euro per azione, con pagamento a partire dal 26 gennaio 2022, con stacco cedola il 24 gennaio e record date 25 gennaio.: -55% al 2025 su base 2015 (vs -45% del precedente target), obiettivo più ambizioso di quello raccomandato dalla Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0. Ottenuto il Gold Standard UN Environment Programme per la reportistica sulle emissioni di metano., la crescita delle nuove partecipazioni come De Nora e la continua attenzione all’ottimizzazione della struttura finanziaria - ha commentato-. In una fase di forte aumento e volatilità dei prezzi del gas e di difficoltà di approvvigionamenti a livello globale, Snam incrementa i propri investimenti per contribuire alla sicurezza energetica dell’Italia, che oggi è in condizioni migliori rispetto ad altri paesi europei grazie alla propria capacità di stoccaggio e all’entrata in esercizio del TAP. Prosegue lo sviluppo dei nuovi business della transizione energetica con investimenti e progetti nell’idrogeno, nel biometano, nell’efficienza energetica e nella mobilità sostenibile.- ha aggiunto Alverà - con un nuovo target di riduzione delle emissioni di metano in vista dell’obiettivo delle zero emissioni nette dirette e indirette al 2040".