Stabile la Borsa di New York. Indici su livelli record

(Teleborsa) - A Wall Street, ile si posiziona su 36.104 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.666 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,33%); senza direzione l'(+0,18%).I principali indici continuano a scambiare su livelli record, dopo che ieri sera la FED ha annunciato l'avvio dela partire da novembre. Sul fronte, le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA sono scese al minimi da inizio pandemia. La produttività del settore non agricolo ha invece mostrato un brusco calo.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,08%) e(+0,70%). Il settore, con il suo -1,03%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,85%),(+1,20%),(+0,57%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,80%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,94%),(+3,90%),(+3,27%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -16,75%.In apnea, che arretra del 6,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,74%.