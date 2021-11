Tonica Wall Street dopo la Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

materiali

beni di consumo per l'ufficio

energia

Walgreens Boots Alliance

Nike

Amgen

United Health

Caterpillar

Goldman Sachs

Chevron

Visa

Bed Bath & Beyond

Akamai Technologies

Expeditors Intern Of Washington

Discovery

Activision Blizzard

Stericycle

Autodesk

Altera

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse e avviato il tapering, ovvero la riduzione degli acquisti di asset. Ilun rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.661 punti.Buona la prestazione del(+1,08%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,8%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,84%),(+1,10%) e(+0,89%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,83%.Al top tra i(+3,10%),(+2,78%),(+1,81%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,55%.(+15,22%),(+5,46%),(+4,75%) e(+4,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -14,06%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,07%.Sensibili perdite per, in calo del 2,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:12:30: Challenger licenziamenti (preced. 17,9K unità)13:30: Produttività, trimestrale (atteso -3%; preced. 2,1%)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 275K unità; preced. 281K unità)13:30: Bilancia commerciale (atteso -80,5 Mld $; preced. -73,3 Mld $)13:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 7%; preced. 1,3%)13:30: Variazione occupati (atteso 413K unità; preced. 194K unità)13:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,7%; preced. 4,8%).