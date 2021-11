Vola l'indice dei beni personali italiano (+2,09%)

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

media capitalizzazione

FILA

MARR

Ftse SmallCap

IVS

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,49%, dopo la chiusura di ieri a quota 1.510.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 2.264,2 punti dopo un inizio di giornata a quota 108.530,9.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,38%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,09%.Tra le azioni del, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,96%.