Banco Desio entra in Anthilia Capital Partners, punta a quota 30%

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Nel contesto di un più ampio progetto di partnership di natura commerciale tranell’ambito dei servizi alle PMI e nell’area asset e wealth management, è stato sottoscritto in data odierna untra Banco Desio, Anthilia e la sua controllante Anthilia Holding per l’ingresso di Banco Desio nel capitale sociale di Anthilia.L’accordo di investimento prevede, in primo luogo, laad esito del quale Banco Desio risulterà titolare di unadel capitale sociale della SGR; ciò in virtù della deliberazione da parte dell’assemblea straordinaria della stessa di un aumento di capitale inscindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione dei soci, riservato in sottoscrizione a Banco Desio per complessivi Euro 4,6 milioni circa. L’esecuzione dell’aumento di capitale è prevista subordinatamente all’espletamento dell’iter autorizzativo presso la Banca d’Italia ai fini dell’ingresso di Banco Desio nel capitale della SGR.Le Parti hanno altresì previsto, in secondo luogo, l’emissione, e l’assegnazione a Banco Desio, di “Warrant” convertibili in azioni ordinarie della SGR subordinatamente al raggiungimento da parte di Banco Desio di determinati obiettivi commerciali al 31 dicembre 2024; è quindi prevista la deliberazione da parte dell’assemblea straordinaria della SGR di un ulteriore aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione dei soci, riservato alla conversione dei Warrant in azioni ordinarie della SGR; Banco Desio potrà quindi aumentare la propria partecipazione attestando così il proprio investimento ad unasociale della SGR.Banco Desio e Anthilia Holding hannomirato a disciplinare i diritti e gli obblighi di Banco Desio in relazione al governo societario della SGR e al trasferimento della propria partecipazione; il tutto, nel più ampio contesto della partnership commerciale disciplinata da un apposito accordo quadro commerciale.