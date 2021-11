Covid, quarta ondata in Europa epicentro della pandemia

(Teleborsa) -. L'allarme è stato lanciato dall'e dall', la massime autorità in campo sanitario, alla luce dell'andamento dei contagi nel Continente e con la prospettiva di un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica nel corso dell'inverno.L'Organizzazione Mondiale della Sanità si è dettaper l'andamento deed ha avvertito che si prevedese questa tendenza dovesse proseguire. "Siamo, di nuovo, all'epicentro", ha ammesso il direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge.Anched ha affermato che "è di assoluta i, perché nessuno è protetto fino a quando tutti saranno protetti"., ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell'Agenzia europea del farmaco, addirittura avanzandoper gli immunodepressi. "Ci sono soggetti particolarmente vulnerabili al virus del Covid. Già raccomandiamo una terza dose per pazienti immunodepressi e non è escluso che questa categoria di persone che non rispondono alla vaccinazione possa avere benefici da una quarta dose già adesso" .Anche ilsostiene di non sottovalutare l'allarme dell'OMS e afferma "che è un pezzo fondamentale della nostra strategia".