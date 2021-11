Da lunedì 8 novembre gli USA aprono ai vaccinati

Delta Air Lines

(Teleborsa) -ai viaggiatori internazionali completamente vaccinati. All’annuncio ha fatto seguito l’immediatache, nel caso di, hanno registrato undelle prenotazioni internazionali rispetto alle sei settimane precedenti.Si prevede cheavranno un. L’8 novembre la sola Delta Air Lines opererà 139 voli da 55 destinazioni internazionali in 38 PaesiIlsarà ildi Delta ad atterrare negli Stati Uniti con le nuove regole lunedì alle 09:35, seguito da decine di altri voli, tra cui Londra-Boston; Detroit e New York-JFK; Amsterdam-Boston; Dublino-New York-JFK; Francoforte-New York-JFK e Monaco di Baviera-Atlanta., sede di Delta, rimane il suocon 56 partenze giornaliere verso 39 destinazioni internazionali, seguito dalla città più visitata degli Stati Uniti, New York-JFK, che conta 28 partenze giornaliere verso 21 città internazionali.