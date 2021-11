Delimobil, rinvia IPO a Wall Street per condizioni mercato

(Teleborsa) - Delimobil, uno dei principali fornitori di mobilità condivisa (car sharing) in Russia, ha deciso di rinviare la quotazione a Wall Street."Nonostante l'elevato interesse raccolto tra importanti investitori, la società ha deciso di non procedere all'offerta a causa delle condizioni del mercato", si legge in una nota.Delimobil, circa un mese fa, aveva depositato presso ladegli Stati Uniti (SEC) una proposta di offerta pubblica iniziale IPO ) delle sue American Depositary Shares ("ADS") che rappresentano azioni ordinarie della società.