DiaSorin acquista azioni proprie

DiaSorin

l'azienda produttrice di apparati diagnostici

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 3 e il 4 novembre 2021, complessivamenteal prezzo medio di 194,088521 euro, per unpari a, nell’ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti in data 22 aprile 2021.A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 5 novembre, DiaSorin detiene 1.225.200 azioni proprie pari al 2,1899% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, seduta drammatica perche si posiziona a 186,6 euro, con una discesa del 3,34%.