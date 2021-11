ENI, Descalzi incontra il presidente del Ruanda

(Teleborsa) - Una possibile collaborazione negli ambiti della transizione energetica e dell'economia circolare in una prospettiva regionale. Questo il tema al centro dell'incontro tra l'e ilal quale ha preso parte anche ilNel dettaglio – fa sapere Eni in una nota – Descalzi e Kagame hanno discusso di come valorizzare l'importante settore agricolo ruandese con progetti nella filiera agroindustriale, come la coltivazione di piante per produrre agro-feedstock per la bioraffinazione. Gli altri temi di discussione hanno riguardato la ricerca e lo sviluppo congiunto di iniziative nei settori della transizione energetica e possibili investimenti nell'area della conservazione delle foreste e della protezione delle specie a rischio.