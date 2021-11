Eni gas e luce, CdA nomina Stefano Goberti Amministratore delegato

Eni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominatodella società, nel ruolo che era diche andrà a dirigere il progettodi Eni, con l’obiettivo di sviluppare e valorizzare la mobilità sostenibile.Forte di una pluriennale esperienza manageriale in ambito finanziario all'interno del Gruppo, Goberti guiderà la nuova società che riunisce le attività retail gas&power die le energie rinnovabili e cheStrategia, obiettivi e nome della nuova società saranno comunicati al mercato in occasione delin programma per il prossimoIl CdA di Eni gas e luce ha poi nominatodella società.