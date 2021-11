Il settore costruzioni a Milano in rialzo (+1,34%), slancio per Maire Tecnimont

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 43.743,6 con una performance positiva dell'1,34%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 536, dopo aver avviato la seduta a 536.Tra leitaliane, ottima performance per, che scambia in rialzo del 7,82%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,12%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,58%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,81%.In luce, con un ampio progresso dell'1,77%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,33%.