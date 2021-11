L'indice delle società High Tech italiane viaggia molto alto (+1,57%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

listino milanese

Reply

bassa capitalizzazione

It Way

Be Shaping the Future

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,57%, dopo la chiusura di ieri a quota 170.565,4.L'intanto guadagna l'1,17%, dopo un inizio di seduta a quota 1.011.Nel, bene, con un rialzo dell'1,83%.Tra le medie imprese quotate sul, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,10%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,02%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,94%.