Mercati positivi in attesa occupati USA

(Teleborsa) - Le principali Borse europee si muovono in cauto rialzo, al giro di boa, in attesa dell'importante dato americano sul mercato del lavoro che verrà diffuso tra poco.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,154. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.792,8 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,28%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.resta vicino alla parità(+0,07%),avanza dello 0,28%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,72%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,92% sul, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 30.471 punti.di Milano, troviamo(+8,38%) dopo la riapertura del dossier sulla Rete Unica . Vola(+3,80%) che ha pubblicato il nuovo piano industriale Forte dei risultati corre(+2,88%) premiata anche da una pioggia di giudizi positivi dagli analisti Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,39%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,24%),(+4,80%),(+4,09%) e(+3,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,88%.Affonda, con un ribasso del 2,65%.Crolla, con una flessione del 2,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,37%.