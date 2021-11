Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,39% a 36.267 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.693 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,06%); in frazionale progresso l'(+0,29%).(+1,70%),(+0,96%) e(+0,96%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,36%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,62%),(+3,33%),(+2,99%) e(+2,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.Al top tra i, si posizionano(+8,80%),(+7,83%),(+6,29%) e(+5,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -21,28%.Sensibili perdite per, in calo del 5,88%.In apnea, che arretra del 5,34%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,44%.