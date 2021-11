Petrolio in leggero recupero. Opec delude ma si pensa a uso scorte emergenza

Light crude

Brent

(Teleborsa) -oggi sulle piazze internazionali delle materie prime,, quando è passato da oltre 83 dollari a circa 78,8 dollari al barile, per effetto delladi confermare un aumento produttivo limitato a 400mila barili per il mese di dicembre.Una scelta che ha innervosito il, che, stando alla carenza di materie prime, e che rischia di indispettire la Casa Bianca. Il presidenteed il segretario di Stato Antony Blinken, prima del vertice, aveva esortato gli Emirati Arabi ad aumentare la produzione. In caso contrario, il governo statunitense potrebbecome cuscinetto per aumentare l'offerta.Frattanto, il future sulscambia stamattina a, in rialzo dello 0,84%, ma ben lontano dai picchi di 83,3 dollari toccati la vigilia. Stessa dinamica per ilche risale(+0,47%).