Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,48%. Ottima seduta per, dopo la presentazione del nuovo piano al 2024, e per, su indiscrezioni dell’interesse di KKR per un ulteriore investimento nella rete fissa. Crolla(come altri colossi farmaceutici), dopo che ha annunciato l’efficacia del suo antivirale sperimentale per il trattamento della Covid-19. Chiusura negative per, che è preoccupata dal rialzo dei prezzi delle materie prime. Continua a correre, dopo i conti positivi presentati ieri Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,156. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.813,4 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,02%.Sulla parità lo, che rimane a quota +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.piatta, che tiene la parità, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,76%.Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,00% sul, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 30.485 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,12%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(-0,06%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,69 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,82%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,27 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,04 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,28 miliardi.di Piazza Affari, su di giri(+5,03%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,76%.Effervescente, con un progresso del 3,25%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,20%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,46%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,30%),(+5,23%),(+4,82%) e(+4,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,88%.Affonda, con un ribasso del 5,66%.Crolla, con una flessione del 4,17%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,41%.