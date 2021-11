Tesmec, ricavi 9 mesi a livelli pre-Covid. Migliora la marginalità

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha realizzatopari a 144,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in aumento di oltre il 23% rispetto ai 116,8 milioni di euro al 30 settembre 2020 e in linea rispetto ai 144,2 milioni di euro al 30 settembre 2019. L'risulta pari a 21,2 milioni di euro (vs 15,7 milioni 30 settembre e 17,4 milioni al 30 settembre 2019) e l'a 2 milioni di euro, contro un risultato negativo per 4,8 milioni di euro al 30 settembre 2020.L'è pari a 116,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 118,5 milioni di euro al 30 giugno 2021 e ai 137,8 milioni di euro al 30 settembre 2020. Ilal 30 settembre 2021 si attesta a 262,6 milioni di euro, dei quali 79,2 milioni di euro riferiti al settore Trencher, 98,8 milioni di euro al settore Ferroviario e 84,6 milioni di euro al settore Energy."I primi nove mesi 2021 sono stati- ha commentato il- Nonostante un quadro macroeconomico incerto a causa della persistenza delle incertezze generate dalla pandemia e delle criticità sul mercato degli approvvigionamenti e dei noli, chiude con ricavi in linea rispetto a quelli dei primi nove mesi 2019, ma con un marcato miglioramento delle marginalità e del risultato netto, generato dall'integrazione dei vari modelli di business e dal contributo di settori sui quali Tesmec ha investito e creduto negli ultimi anni, il segmento Energy- Automation ed il settore Ferroviario"."Ilche puntano al consolidamento del business, ad investimenti con alto impatto sostenibile, all’implementazione di iniziative legate all’efficientamento operativo al fine di generare flussi di cassa e ridurre l’Indebitamento Finanziario Netto", ha aggiunto. A causa del rallentamento dell'operatività sul mercato americano, Tesmec ha, confermando ricavi superiori a 200 milioni di euro, un EBITDA superiore al 15% ed un Indebitamento Finanziario Netto inferiore ai 110 milioni di euro.