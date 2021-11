TIM, siglato accordo con Confartigianato Prato per favorire innovazione imprese locali

(Teleborsa) - Favorire l'adozione di soluzioni digitali rivolte alle imprese della provincia toscana supportando le imprese associate nel percorso di trasformazione digitale attraverso l'adozione di servizi e piattaforme tecnologiche di nuova generazione in grado di rispondere alle rinnovate esigenze del settore. Questo l'obiettivo dell'L'intesa – spiega Tim in una nota – consentirà di sostenere lo sviluppo e aumentare la competitività delle imprese in un momento di grande e rapida trasformazione. In particolare, Tim metterà a disposizione le proprie soluzioni di connettività e servizi avanzati facenti parte delrivolto allo sviluppo dell'imprenditoria dei distretti industriali, avvalendosi delle competenze specializzate diper le soluzioni Cloud e di edge computing,per l'Internet of Things,per la Cybersecurity eper i servizi internazionali. Grazie a questo accordo gli associati a Confartigianato Imprese Prato potranno usufruire di condizioni particolari per l'utilizzo di alcune applicazioni offerte da Tim in ambito di E-Commerce, Collaboration e Formazione per la Digitalizzazione."La digitalizzazione rappresenta senza dubbio una delle sfide più importanti, non solo per quanto riguarda il futuro ma lo stesso presente – dichiara il–. Anche tra le piccole imprese questa esigenza è sempre più avvertita come urgente e irrinunciabile se si vuole continuare a operare sul mercato al passo coi tempi. Già da tempo la nostra associazione si è fatta carico di questa necessità strutturando al proprio interno un servizio puntuale e competente per accompagnare le imprese in questo percorso. E su questo percorso l'accordo con Tim rappresenta una ulteriore e fondamentale tappa per accelerare nel modo migliore questo cammino, al fianco di un partner prestigioso e affidabile in grado di offrire alle imprese opportunità importanti per il loro sviluppo"."L'accordo con Confartigianato Imprese Prato conferma la capacità di Tim di mettere a disposizione delle imprese un bouquet di servizi innovativi che vanno oltre la mera connettività – dichiara–. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare le realtà imprenditoriali del territorio di Prato nel percorso di trasformazione digitale attraverso l'adozione di piattaforme e servizi evoluti. La volontà di TIM è portare l'innovazione ed essere a fianco delle imprese, che rappresentano la nostra eccellenza produttiva, nello sviluppo del loro business, contribuendo in questo modo alla ripartenza del Paese".