Tokyo in ribasso. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche, dove ha chiuso in frazionale ribasso la piazza diI listini d'estremo oriente hanno seguito la scia contrastata di Wall Street, la vigilia, con il Nasdaq sostenuto dalle trimestrali positive dei colossi USA dei semiconduttori.L'indiceha chiuso con un calo dello 0,61%; sulla stessa lineache continua la giornata sotto la parità.Variazioni negative per(-1,17%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,54%).Chiusa la borsa di(+0,49%); mentre mostra un moderato rialzo(+0,4%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta poco mossa per l', che tratta con un moderato +0,07%. Cautela per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,06%, mentre il rendimento delscambia 2,9%.