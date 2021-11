Ariston punta a quotarsi in Borsa. Merloni: rafforzeremo potenziale crescita

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, attore globale nelle soluzioni sostenibili di comfort per l’acqua calda e il riscaldamento degli ambienti, annuncia in data odierna la propria intenzione di promuovere un’ IPO ) e di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.L’Offerta - si legge in una nota - è prevista avere luogo nelle prossime settimane, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altre valutazioni rilevanti, ed è prevista consistere in: un, per un totale lordo prevedibile di circa 300 milioni di euro e, un'detenute dagli azionisti della società, Merloni Holding e Amaranta a diversi investitori istituzionali in varie giurisdizioni, con l'obiettivo di creare un significativo flottante delle Azioni all'atto dell'Ammissione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico.La società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'emissione delle nuove azioni di offerta "- come il digital route to market, le tecnologie e il footprint industriale - e per finanziare in futuro acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietà intellettuale. L'ammissionemigliorerà ulteriormente anche il profilo della Società e la riconoscibilità del marchio e mira a consentire al Gruppo di continuare ad attrarre persone di talento in futuro".La società ha nominato Goldman Sachs Bank Europe SE,– Divisione IMI Corporate & Investment Banking, e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario quali joint global coordinators e joint bookrunners, CC & Soci quale FinancialAdvisor e BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG ed Equita SIM S.p.A. in qualità di joint bookrunners.“Sono lieto di annunciare la nostra intenzione di quotare Ariston su Euronext Milan. Con oltre 90 anni di storia,. Ariston ha un reach globale e una proposta distintiva di prodotti e sistemi rinnovabili e ad alta efficienza, bilanciata in modo unico tra acqua calda e riscaldamento, tra mercati più maturi ed economie emergenti, tra prodotti, sistemi e servizi; caratterizzata da crescita sia organica che inorganica" - ha commentato. ", continuando sia il solido percorso di sviluppo organico, sia il potenziale di crescita inorganica grazie agli M&A., dando una ulteriore accelerazione a quanto abbiamo realizzato con successo nell'ultimo decennio.nell’acqua calda e nel riscaldamento".