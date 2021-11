Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece hanno terminato sulla parità. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,02%), raggiunge 82,1 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,95% a quota +113 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,84%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,31%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,20%, chiudendo a 30.422 punti.Leggermente positivo il(+0,49%); come pure, sale il(+0,7%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,12 miliardi di euro, in calo di 964,3 milioni di euro, rispetto ai 3,09 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,73 miliardi di azioni, rispetto ai 1,37 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,36%),(+2,68%),(+1,42%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,95%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,23%.Affonda, con un ribasso del 2,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.Tra i(+5,07%),(+4,83%),(+4,27%) e(+3,40%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,25%.Crolla, con una flessione del 2,39%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35%.