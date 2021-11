Coronavirus in Italia, tasso positività all'1,7%. Sfondata quota 250 milioni contagi nel mondo

(Teleborsa) - Sonodi Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 249 mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività allle vittime. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedìdiffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.continuando con le misure di cautela, ma occorre. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco, a Torino per partecipare alla riunione del Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive. "Vaccinarsi è importante per se stessi e per gli altri – ha aggiunto Figliuolo – un atto di generosità, un dovere morale"."Oggi ancorché la curva epidemiologica sia in risalita il sistema tiene perché di pari passo non aumentano né i ricoveri né i decessi, bisogna continuare ad avere fiducia e"A breve - ha proseguito Figliuolo - incontrerò ilscientifico per sciogliere le riserve su un ulteriore abbassamento, ovviamente in base alle evidenze scientifiche, dell'età alle quale somministrare le terze dosi"."Io ho vissuto quei mesi da chi aveva l'onere di chi doveva scegliere. Gli scienziati si rendevano conto che erano davanti a un virus totalmente nuovo senza una letteratura". Lo ha detto il ministro della Salute,nel corso della presentazione del libro del pneumologo Luca Richeldi "Il tesoro leggero" a Roma., ha aggiunto ilministro.Superata, intanto, la soglia deiLo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 250.015.789 il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 a livello globale dall'inizio della pandemia. A essere maggiormente colpiti sono glicon 46.488.417 casi e 754.431 morti, tallonati dallacon 9.346.973 contagi e 142.236 decessi.