Eventi e scadenze: settimana dell'8 novembre 2021

(Teleborsa) -Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) - La 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP26, si terrà a Glasgow. I negoziati sul clima saranno un importantissimo vertice internazionale e riuniranno numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per concordare un piano d’azione coordinato per affrontare il cambiamento climaticoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi; Gli aggregati di bilancio della Banca d'ItaliaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoEU - Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa Christine LagardeConferenza congiunta Banca d'Inghilterra - Banca di Francia - Banca d'Italia - La Banca d'Italia organizza la settima conferenza su "Nuovi sviluppi nel campo della macroeconomia e della finanza internazionale", in collaborazione con la Banca d'Inghilterra e la Banca di Francia. L'evento si svolge a LondraParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariCNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l'esame degli atti dell'Unione europeaTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Web conference di presentazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021EU - Riunione ECOFIN a BruxellesForum Internazionale di Conftrasporto - La sesta edizione del Forum di Conftrasporto organizzato con Confcommercio si svolge a Roma. Focusu su interrelazioni dei trasporti e della logistica con l'export, portualità, ambiente e intermodalità, Intervengono, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e i Presidenti di Confcommercio e di ConftrasportoEIA - Pubblica l'outlook sull'energia15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call e presentazioni in audiowebcasting dei risultati alla comunità finanziaria- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari.- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Risultati di periodoIstat - Nota mensile sull’andamento dell'economia italiana - Ottobre 2021G20 - 6° Employment Working Group Meeting in VideoconferenzaBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve; L'economia della Valle d'Aosta - aggiornamento congiunturaleAssemblea Pubblica di Confindustria Assoimmobiliare - All'Assemblea intervengono, tra gli altri, il sindaco di Roma, il Ministro del turismo, il Ministro delle infrastrutture, il presidente di Confindustria e il presidente di Confindustria AssoimmobiliareBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie al 30 settembre 2021. I risultati verranno pubblicati l'11 novembre 2021- CDA: Approvazione del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2021- CDA: Esame e approvazione del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione dell’informativa periodica aggiuntiva al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziari- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione dei dati di vendita relativi al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia; L'economia di Basilicata, Marche , Province autonome di Trento e di Bolzano - aggiornamenti congiunturaliOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoCommissione Europea - Rapporto d'autunno sulle previsioni economiche dell'area euroBCE - Bollettino EconomicoConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri (Commercio)11.00 - INVESTOR DAY: Iren Business Plan @2030 - La presentazione del piano industriale di Iren si svolgerà a Milano- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2021 e relativa conference call- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame dell'informativa finanziaria al 30 settembre 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 30 settembre 2021 ed earnings call sui risultati consolidati- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Risultati al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati terzo trimestre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con gli analisti per la presentazione dei risultati del Gruppo Generali al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori- CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 30.09.2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziaria- CDA: Relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle vendite trimestrali consolidate del Gruppo SOL al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre dell'esercizio in corso del Gruppo Tamburi Investment Partners- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 agosto 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveRating sovrano - Portogallo - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - L'economia della Campania e dell'Umbria - aggiornamenti congiunturaliConsiglio dell'UE - Consiglio "Economia e finanza" (Bilancio)Rating sovrano - Olanda e Islanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame dei risultati del gruppo al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021.- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Esame ed approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione della relazione relativa al terzo trimestre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione della relazione periodica aggiuntiva al 30 settembre 2021