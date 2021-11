Expo Dubai, Giorgetti visita Padiglione Italia

(Teleborsa) -. Connubio importante tra imprese e università. Formazione e ricerca sono #futuro della nostra industria in Italia e nel mondo". Il ministro Giorgetti a #Dubai al Padiglione Italia. Lo riporta il MiSE su Twitter.Mi auguro che nostro padiglione sia il più apprezzato: siamo i più bravi, sappiamo applicare la nostraQueste le parole del Ministro per lo Sviluppo economico,Numeri alla mano, intanto, il Padiglione Italia, intanto, si conferma uno dei più visti tra quelli dei 190 Paesi partecipanti alla prima Esposizione Universale nel mondo arabo. Ai visitatori ininfatti, che hanno esplorato il percorso espositivo e partecipato agli eventi in programma, si aggiungono quelliutenti raggiunti tramite il portale web, i canali social (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube) e la APP del Padiglione.