Generali Investments: banche centrali mal equipaggiate per aumento prezzi da shock offerta

(Teleborsa) - "Di fronte alle crescenti aspettative al rialzo sui tassi,". È il commento di, Head of Macro & Market Research di Generali Investments, dopo una settimana intensa di indicazioni per le politiche monetarie di diversi Paesi. "La ha annunciato il tapering del QE, ma rimane convinta che l'alta inflazione sia in gran parte transitoria. La Presidente dellaLagarde ha definito "altamente improbabili" aumenti a breve dei tassi dopo la comunicazione poco chiara a seguito della precedente riunione della BCE - ricorda Hempell - La, dopo aver alimentato per settimane la speculazione sul rialzo dei tassi, ha lasciato perplessi i mercati mantenendo invariato il tasso bancario con un chiaro voto 7-2. E la, che aveva scosso i mercati in precedenza capitolando sul suo obiettivo di rendimento a 3 anni, ha cercato di contenere le aspettative di rialzo dei tassi".Secondo l'economista di Generali Investments, ", con i mercati che scontano sempre più il rischio di un errore politico. Sono state però aiutate dal rintracciamento dei prezzi dell'energia dopo che la Russia aveva segnalato di aumentare le vendite di gas, che aiutano a stabilizzare le aspettative di inflazione"."Tuttavia, le incertezze sulla politica monetaria non si dissolveranno rapidamente, con i dubbi che permangono circa i prezzi dell'energia e i persistenti problemi alle catene di produzione - continua Hempell -, e la necessità di confermare i propri obiettivi di inflazione mette alla prova le loro capacità di comunicazione. Inoltre, le nuove strategie introdotte dalla FED e dalla BCE complicano le cose. I tassi della BCE e della BoE sembrano ancora troppo alti, ma si preparano a una maggiore incertezza sulle risposte delle banche centrali".