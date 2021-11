Il comparto chimico italiano si muove verso il basso (-1,03%), performance negativa per Aquafil

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

media capitalizzazione

SOL

Aquafil

(Teleborsa) - Andamento depresso per l', nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 26.414,3 al di sotto di 271,5 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,52%, dopo un inizio di seduta a quota 1.487.Tra i titoli adell'indice chimico, performance infelice per, che chiude la giornata dell'8 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,90% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,30%.